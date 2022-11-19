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Drew Barrymore: Enerjim kalmadı - Magazin haberleri

Drew Barrymore: Enerjim kalmadı

Daha önce Will Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını ve romantik ilişki yaşamadığını itiraf eden Drew Barrymore'dan yeni açıklamalar geldi. Oyuncu, "Daha gençken sanki dünyanın bütün enerjisine sahiptim ama şimdi enerjim kalmadı" dedi

Giriş: 19.11.2022 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Drew Barrymore, 2012-2016 yılları arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü yaşam tarzı ile alakalı konuşmuştu.

    "BOŞANDIĞIMDAN BERİ CİNSEL PERHİZDEYİM" DEMİŞTİ

    Henüz 7 yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg imzalı E.T, adlı filmle şöhreti yakalayan Barrymore, Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını ve aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu ifade etmişti.

  • Ünlü isim, kendi podcast yayınında yine özel hayatıyla ilgili konuştu. Samimi itiraflarda bulunan Drew Barrymore, daha önceki açıklamalarına farklı bir açıdan yaklaştı.

    "ARTIK ÇOK SIKICIYIM"

    Barrymore, kapalı kapılar ardındaki özel yaşamıyla ilgili olarak, "Dinle.. Her şeyi denedim, her şeyi yaptım. O yüzden de artık çok sıkıcıyım" dedi.

  • "ENERJİM KALMADI"

    Hala aklının bir köşesinde bu konuda bazı fikirler olduğunu itiraf eden Drew Barrymore, "Bunları asla söylemeyeceğim. Bu sadece benim için" ifadelerini kullandı.

    Barrymore, sunucu arkadaşı Ross Matthews'a, gençlik yıllarında, özel hayatında her şeyi denemek istediğini söyleyip, "O günler çoktan geride kaldı. Daha gençken sanki dünyanın bütün enerjisine sahiptim ama şimdi enerjim kalmadı" açıklamasında bulundu.

  • "ROMANTİK İLİŞKİ YAŞAMAYA VAKİT BULAMIYORUM"

    Daha önce, "Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup, bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim" ifadelerini kullanan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazmıştı.

  • "BU DURUM BENİM İÇİN İŞE YARAMADI"

    İki çocuk annesi olan oyuncu, "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir ama benim için yaramadı" şeklinde konuşmuştu.

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