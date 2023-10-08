Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Drew Barrymore'a senaristlerden tepki - Magazin haberleri

        Drew Barrymore'a senaristlerden tepki

        Hollywood'da grev sürerken TV programını yayınlama kararı alan ancak tepkiler üzerine daha sonra iptal eden Drew Barrymore, beş ay süren grev bitse de rahat bir nefes alamadı. Programın senaristleri ünlü oyuncuya resti çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Drew Barrymore, Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) grevinin sona ermesini beklemeden "The Drew Barrymore Show"un televizyona geri döneceğini heyecanla duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuş ve programı yayınlamaktan vazgeçmişti.

        • 2

          Drew Barrymore, şov dünyasında zor bir sınavdan geçiyor. Beş ay süren grev, geçtiğimiz ay Yazarlar, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya vararak grevi sonlandırmıştı.

        • 3

          Bunun üzerine Drew Barrymore'un programına devam etmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre program yazarları 48 yaşındaki oyuncudan pek de memnun değildi.

        • 4

          PROGRAMA GERİ DÖNMEYİ REDDETTİLER

          İlk günden beri şovun ortak yazarları olan Chelsea White, Cristina Kinon ve Liz Koe, Drew Barrymore'un programına geri dönmeyi reddetti ve yapıma veda etmeye karar verdi. Üç senarist, grev sırasında programın çekildiği Manhattan stüdyosunun önünde eylem yaparken görülmüştü.

        • 5

          "SENDİKA YAZARLARININ DEĞERLİ OLMADIĞI MESAJINI VERİYOR" DEMİŞTİ

          Senarist Chelsea White, geçen ay The Hollywood Reporter'a konuşarak, "Programın geri döneceğini duymak üzücü, çünkü sendika yazarlarının değerli olmadığı mesajını veriyor" demişti. Anlaşılan o ki, senaristler, Barrymore'un başta grevi hiçe sayarak programa devam etme kararını affetmedi. Drew Barrymore'un tepkiler üzerine kararından vazgeçerek, yayına devam etmemesi de senaristleri sevindirmedi.

          'The Drew Barrymore Show' 16 Ekim'de ekrana geri dönecek olsa da yeni yazarlara yer vermesi bekleniyor.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa