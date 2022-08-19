Drenaj dehşeti: 3 kardeş öldü!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) adlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi.

Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölen kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.