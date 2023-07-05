SON KEZ KOLLARINDA TUTARKEN DE AYNI KİŞİ EŞLİK ETTİ

Drena De Niro, oğluna veda niteliğinde yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Acılı anne, mesajına bu acı olay nedeniyle kendilerini arayan, destek olan, taziye dileklerini gönderenlere teşekkür ederek başladı. Drena De Niro, sonra da Leandro ile ilgili acı tesadüfü anlattı.

Drena De Niro'nun yazdığına göre oğlunun cansız bedenini son kez kollarına alıp cenaze işlemleri için götürürken yanlarında bir adam vardı. O adam tam 19 yıl önce Leandro doğduğunda anne ile oğlunu alıp hastaneden evlerine götüren kişiydi.

Bu anıyı anlatan Drena De Niro Rodriguez, sonra da derin acısını ifade eden cümleler kurdu. Evlat acısı yaşayan Drena bütün bu olup bitenlerin hiç de adil ve doğru olmadığını belirtip, bütün bunlara rağmen kalbinin hala nasıl hiçbir şey olmamış gibi atabileceğini daha önce hiç bilmediğini satırlarına ekledi.