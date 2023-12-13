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        Haberler Spor Basketbol NBA Draymond Green yine rahat durmadı: Bu sefer Jusuf Nurkic'e yumruk attı! - Basketbol Haberleri

        Draymond Green yine rahat durmadı: Bu sefer Jusuf Nurkic'e yumruk attı!

        NBA'de Golden State Warriors forması giyen Draymond Green yine rahat durmadı ve parkedeki skandallarına bir yenisini daha ekledi. Maçta rakip takım oyuncusu Jusuf Nurkic'e yumruk atan Green'in bu kez ciddi bir ceza alması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:02
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        Draymond Green yine rahat durmadı!
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        NBA'de Phoenix Suns, sahasında Golden State Warriors'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Suns rakibini 119-116 yenmeyi başardı.

        Phoenix Suns’ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle takımının zaferinde büyük rol oynarken Golden State Warriors’ta ise Steph Curry'nin 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı takımına yetmedi.

        GREEN RAKİBİNE YUMRUK ATTI

        Mücadeleye Draymond Green'in hareketi damgasını vurdu. Rakiplerine yönelik hareketleri ile sık sık gündeme gelen Green, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli basketbolcu, mücadelede rakibi Jusuf Nurkic'e yumruk attı. Üçüncü çeyrekte yaşanan olay sonrası Draymond Green oyundan ihraç edildi. Deneyimli oyuncunun bir kez daha ciddi bir ceza alması bekleniyor.

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        "BU ADAMIN YARDIM ALMASI GEREKİYOR"

        Jusuf Nurkic, Draymond Green'in yumruğuna dair, "Derdi ne bilmiyorum. Bence bu adamın yardım alması gerekiyor, beni boğmaya çalışmadığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA RAKİBİNİ BOĞAZLAMIŞTI

        Draymond Green bu sezon Minnesota Timberwolves ile oynadıkları maçta çıkan kavgada ise Rudy Gobert'i boğazlamış ve 5 maç ceza almıştı.

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