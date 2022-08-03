Konsere koronavirüs engeli

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Kanadalı rapçi ve müzisyen Drake, koronavirüse yakalandı. Ünlü isim, virüs nedeniyle Nicki Minaj ve Lil Wayne ile planlanan Young Money Reunion konserini iptal etti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran 35 yaşındaki rapçi, gönderisinde "Covid-19 testinde pozitif çıktığımı ve bu gece yapılması planlanan Young Money Reunion şovunun mümkün olan en yakın tarihe ertelendiğini söylemek beni gerçekten harap etti. Şehri haberdar edeceğim ve yeni tarihi belirlediğimiz zaman paylaşacağım." ifadelerine yer verdi.

HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Drake, eski arkadaşlarıyla birlikte performans sergilemesini dört gözle bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığı için de özür diledi.

"O zamana kadar herkesin güvende ve sağlıklı kalmasını umuyorum ve hepinizi seviyorum." diyen ünlü isim, "Birlikte geçirdiğimiz hafta sonu sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve negatif test verdiğim an size sahnede sahip olduğum her şeyi (Covid-19 hariç) vereceğim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Splash News.