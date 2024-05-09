Drake'in evine girmeye çalışan bir kişi tutuklandı
Ünlü rap şarkıcısı Drake'in evinde iki gündür kriminal olaylar yaşanıyor. Güvenlik görevlisinin silahlı bir saldırgan tarafından vurulmasının ardından bu kez de evine girmeye çalışan bir kişi tutuklandı
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Ünlü rap şarkıcısı Drake'in evinin önünde daha bir gün önce güvenlik görevlisi silahla vuruldu.
Bu kez de 37 yaşındaki Kanadalı şarkıcının Toronto'daki 100 milyon dolarlık malikanesine girmeye çalışan bir kişi tutuklandı.
Toronto polisi, Drake'in evine girmeye çalışan bir kişinin 'Ruh Sağlığı Kanunu' uyarınca tutuklandığını açıkladı.
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Görgü tanıklarına göre; Drake'i görmeye geldiğini söyleyen bir kişi, eve girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri, ismi açıklanmayan bu kişiyle yaşadığı tartışma sonucu polisi aradı.
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Eve zorla girme girişiminden sadece bir gün önce rapçinin 48 yaşındaki güvenlik görevlisi, malikanenin önüne gelen otomobilin içindeki kişinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Sunnybrook Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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POLİS: KAVGANIN FARKINDAYIZ
Çatışmanın ardından, polis müfettişi Paul Krawczyk, olayın nedenini belirlemek için soruşturmanın henüz çok erken aşamasında olduklarını söylerken, Drake'in 36 yaşındaki rap şarkıcısı Kendrick Lamar ile kavgasının farkında olduklarını belirtti.
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Kavga, Lamar'ın First Person Shooter adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı. Cole, kavgadan erken çekilirken, Drake düşmanlıkları tırmandırmaya devam etti ve ikili tüm hafta boyunca birbirlerine hakaretler yağdırdı. Parçalarda Drake rapçiyi aile içi şiddetle suçlarken, Lamar da Drake'in gizli bir kızı olduğunu iddia etti.
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PEDOFİL SUÇLAMASI
Kendrick Lamar, yeni şarkısı 'Not Like Us'ta, Drake'i "sertifikalı pedofil" diye nitelendirirken, genç kadınlarla yaşadığı iddia edilen ilişkilere de birçok kez atıfta bulundu. "Söylesene Drake, gençlerden hoşlandığını duydum" diye söze başlayan 36 yaşındaki rapçi, ilgisinin hapishanede başına bela açabileceğini "Bir numaralı koğuşa düşmemen senin için iyi olur" sözleriyle ifade etti.
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Şarkı, 5 Mayıs Pazar sabahı erken saatlerde YouTube'da yayınlandı. Şarkının görselinde Drake'in malikanesinin havadan çekilmiş bir fotoğrafı ve üzerinde de cinsel suçluları işaretleyen semboller yer alıyor.
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Drake de 4 Mayıs Cumartesi günü üç bölümden oluşan ve Kendrick Lamar'ı siyah yanlısı aktivizminde ikiyüzlülükle suçladığı 'Family Matters' şarkısını yayımlamıştı.
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Parçada ayrıca Lamar'ı aile içi şiddetle ve bir diss parçasında Tupac'ın yapay zeka versiyonlarını kullandığı için Drake'e dava açması üzere rapçinin mirasçılarına "yalvarmakla" suçluyor.
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"GİZLEDİĞİ BİR KIZI VAR"
Kendrick Lamar bu haftanın üçüncü diss parçası 'Meet The Grahams'ı yayımladı ve Drake'i gizli bir kızı olduğunu saklamak ve kumar, alkol, uyuşturucu, seks ve harcama konusunda bir dizi bağımlılığa sahip olmakla suçladı.
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