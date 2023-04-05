Deprem bölgesindeki kanser hastalarıyla ilgili açıklama

DHA

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde, özellikle çadır gibi ortamlarda kalan kanser hastaları için uyarılarda bulundu. Kanser hastalarının yarı acil şekilde tedavilerinin yapılması gereken hastalar olduğunu söyledi. Dr. Yerlikaya, kanser tedavilerinde bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

'KONTEYNERLERDE KALMALARI DAHA UYGUN'

Depremzede kanser hastalarının durumlarına ilişkin ellerinde bir veri olmadığını belirten Dr. Yerlikaya, "Kahramanmaraş ve Hatay'da 4 bine yakın kanser hastası var. Bu hastaların birtakım tıbbi kayıtlarının Hatay'da yıkılan hastanede kaybolduğunu biliyoruz. Birtakım tetkiklerin yapılması gerekiyor ama yapılamadığını biliyoruz. Tedavilerinin de aksadığını biliyoruz. Özellikle özel hastanelere giden hastaların tedavilerinin tamamen ücretsiz karşılanması, bu hastaların konteyner kentler gibi hijyen, beslenme ve enfeksiyon riskinin düşürüleceği yerlerde sürecin tamamlanması gerekiyor. Konteynerlerde kalmaları daha uygun ve tedavilerini aksatmamaları gerektiğini hatırlatmak lazım" dedi.

'TEDAVİNİN DEVAMI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNSUNLAR'

Kanser hastaları için kemoterapi, akıllı ilaç ve moleküler tedavi gibi yöntemlerin kullanıldığını hatırlatan Dr. Yerlikaya, "Bu tedavilerin sonuç alacağını da biliyoruz. Dolayısıyla 'Her şey bitti' duygusundan mutlaka kurtulmaları gerekiyor. Tedavilerinin devamına yönelik girişimde de bulunmaları gerekiyor. Gittikleri herhangi bir yerde onkoloji uzmanlarının gerekli destekleri sağlayacaklarını bilsinler. Göç ettikleri yerlerde mutlaka onkolojik takipleri devam ettirmelerini sağlayacak onkoloji birimlerine başvursunlar" diye konuştu.

'Kanser Farkındalık Haftası' 1 ile 7 Nisan tarihleri olduğunu hatırlatan Dr. Yerlikaya, "Kanserden değil; geç kalmaktan korkmak gerekiyor. Kanser, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Özellikle kalın bağırsak, meme ve rahim ağzı, Türkiye'de taraması yapılan kanserlerin başında geliyor. Belli yaş grupları için tanımlanmış tarama yöntemlerini mutlaka yurttaşların yaptırmaları gerekir" dedi.

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