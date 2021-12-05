Şeker hastalığı ve insülin direnci son yıllarda kötü beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle hem yetişkinlerde hem de çocuklarda önemli oranda artış gösteriyor. Özellikle 2000'lerden itibaren obeziteye bağlı olarak Tip 2 diyabetin üç kat arttığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Özellikle pandemi döneminde çocuklarda Tip 2 diyabet iki katına çıktı" şeklinde konuştu. "Eskiden çocuklarda yalnızca Tip 1 diyabet görürdük şimdi çok acı ama on yaşın altında yüzde 90 çevresel koşullara bağlı diyabet görüyoruz" diyen Dr. Seçkin, bunun nedeninin hareketsiz yaşam ve kötü beslenme olduğunun altını çizdi.
Dr. Şirin Seçkin; Tip 1 ve Tip 2 diyabetin ikisinin de genetik olduğunu ve Tip 1'in bir kez ortaya çıktıktan sonra hayat boyu insülin kullanımı gerektirdiğini söyledi. Dr. Seçkin "Tip 1 diyabet insüline bağımlı ve maalesef önleyemediğimiz bir diyabet türü. Tip 2 ise çevresel faktörler ve kişinin ne yediği içtiği, ne kadar hareket ettiği, nasıl yaşadığı ile ilgili. Tip 2'de kişi şeker hastası olabilir ancak yaşam tarzını düzeltirse hastalık geri döndürülebilir ve insülin ya da şeker ilacı kullanmaksızın hayatını sağlıklı yaşayabilir" dedi. Dr. Şirin Seçkin eğer önlem alınmazsa şeker hastalığı ve insülin direncinin; kalp damar hastalıklarından kansere, görme kaybından siroza kadar pek çok tehlikeli hastalığa yol açabileceğine dikkat çekti.
ÇOCUK BUNLARI YAPIYORSA DİKKAT
İleride diyabete yol açmaması için ailelerin çocuklarının yaşam tarzına ve beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Seçkin "Eğer çocuk ağlama krizi ya da öfke patlamaları yaşıyorsa, çok su içiyor ve çok sık idrara çıkıyorsa, dalgınlık ya da dikkat bozukluğu varsa, geceleri terleme ve kilo problemi varsa mutlaka açlık kan şekerine baktırılmalı" dedi. Meyve ile ilgili yanlış bilinen bir noktaya da dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Şeker oranı yüksek besinler arasında meyve yok tam tersi meyvede c vitamini, antioksidanlar ve en önemlisi de lif var. Doğada bulunan besinler şeker hastalığına yol açmaz" dedi.
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