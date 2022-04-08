Dr Pepper'a Türk CEO geliyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD merkezli içecek üreticisi Keurig Dr Pepper temmuz ayında firmanın CEO'su Bob Gamgort'un görevinden ayrılacağını duyurdu. Gamgort'un yerine ise şu anda şirketin CFO'su olan Ozan Dökmecioğlu geçecek.

2016 yılından bu yana Keurig Dr Pepper CFO'su olan Dökmecioğlu 2020'den bu yana firmanın yönetim kurulunda da yer alıyor. Dr Pepper ve Keurig firmalarının birleşmesi öncesinde Keurig Green Mountain’ın (KGM) Finans Direktörü olarak görev yaptı.

ODTÜ mezunu Dökmecioğlu, KGM’ye Kellogg Inc.’den katıldı ve 2012-2016 yılları arasında Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kuzey Amerika Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Avrupa Finans Direktörü olarak görev yaptı.