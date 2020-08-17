Dr. Miyazaki Koru Parkı açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve Van depreminde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı.

Çeşitli programlara katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Van'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-Japon dostluğunun nişanesi Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “Dr. Miyazaki Vanlı kardeşimizin yardımına koşarken vefat etti. Kendisini saygıyla anıyoruz. 17 Ağustos gibi deprem felaketlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van’a bakanlığın yatırımları hakkında incelemeler ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, parkın açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Edremit Belediyesine böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Büyük elçimizin de açılışta bulunması bizleri daha da mutlu etti. Dr. Miyazaki Vanlı kardeşimizin yardımına koşarken vefat etti. Bu yüzden kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallah bu, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi unutturmayacak. Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. 17 Ağustos gibi deprem felaketlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Türk, Japon dostluğunun ilelebet sürmesi dileğiyle parkımız tüm Vanlılara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye ve Japonya birbirinden uzak olsa da kalplerinin yakın olduğunu ifade eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ise, depremde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru’nun adının parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk ve Japon yetkililerine teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından parkı gezen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Van Valiliğine geçti. Karaismailoğlu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.