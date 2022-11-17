Dr. Kıyamet: 'Yürüyen saatli bomba'

Doktor Kıyamet lakabıyla bilinen ünlü ekonomi profesörü ve aynı zamanda ekonomik danışmanlık firması olan Roubini Macro Associates LLC'nin CEO'su Nouriel Roubini, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX'in çökmesinden sonra kripto para platformu Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao'yu "yürüyen saatli bomba" olarak eleştirdi.
Binance CEO'su ise kendisine sert eleştiriler yönelten Roubini'yi işaret ederek başka insanlara saldırarak ünlü olmaya çalıştığını ve yanlış bilgiler vererek kendisine saldırdığını söyledi.
'KRİPTONUN 7 C'Sİ VAR, BİRİ DE CZ'
CNBC'den Dan Murphy'nin Abu Dabi Finans Haftası'nda ev sahipliği yaptığı bir panelde konuşan Roubini kriptonun yedi C'si olduğunu söyleyerek, "Gizlenmiş (concealed), yozlaşmış (corrupt), dolandırıcılar (crooks), suçlular (criminals), düzenbazlar (con men), karnaval bankacıları (carnival bankers) ve son olarak CZ (Changpeng Zhao)" dedi. Dr. Kıyamet, kripto para birimi sektöründeki üst düzey kişileri "dolandırıcılar" olarak nitelendirdi ve sektörü yozlaşmış bir ekosistem olarak tanımladı.
Roubini konuşmasında Binance borsasının faaliyetlerinin İngiltere’de yasaklı olduğunu ve ABD’de kara para aklama şüphesiyle soruşturma altında olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda CZ’nin FTX’in eski CEO’sundan daha tehlikeli olduğunu iddia ederken Binance CEO’sunun Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet göstermesine izin verilmemesini gerektiğini söyledi.
'BU İNSANLAR GENELLİKLE FAKİR KALIRLAR'
Binance CEO'su CZ, kendisine "yürüyen saatli bomba" diyen ekonomist Nouriel Roubini'ye yanıt verdi. Roubini'nin kaba ve mantık dışı söylemlerine işaret ederek, “Başkalarına saldırarak ünlü olmaya çalışanlar var. Negatif enerjiye sahip insanların hayatta asla çok ileri gidemediğine, bu insanların genellikle fakir kaldıklarına inanıyorum. Enerjimizi buna odaklamıyoruz” diye konuştu.
Ayrıca CZ, Roubini'nin kripto borsası hakkında yanlış bilgiler verdiğini söylerek, “Binance, İngiltere’de yasaklanmadı. İngiltere’de lisansımız yok ve orada reklam yapmıyoruz. Lisansımızın olmaması ile yasaklanmış olmanın arasında fark var. Ayrıca Binance US, ABD’de son bir yıl içerisinde yaklaşık 10 farklı lisans aldı. Bence bunu söylemem yeterli” iddialarının kötü niyetli olarak yapıldığını vurguladı.
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