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'Dr. Kıyamet'ten finansal çöküş ürünleri

Ekonomik krizlere yönelik doğru tahmin ve öngörüleri sebebiyle Dr. Kıyamet lakabıyla anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini piyasa çöküşünde yatırımcılara güvenli finansal ürünler sunmak üzere Goldman Sachs ile işbirliğine gitti

Giriş: 14.03.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Dr. Kıyamet'ten finansal çöküş ürünleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, büyük bir piyasa çöküşünde yatırımcılara bir alternatif güvenli liman sunacak finansal ürünler sunmak üzere Goldman Sachs ile ortaklık yaptı.

Atlas Capital Team'in eş kurucusu olan Roubini, kontrolden çıkmış enflasyon, iklim değişikliği ve sivil huzursuzluk gibi yüksek riskli durumlara karşı koruma sağlayacak yatırım stratejileri geliştirilmesine yardım ediyor.

Atlas Capital Team Index (ACT) altın ve ABD gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yanı sıra kısa vadeli ve enflasyona karşı korumalı ABD Hazine kağıtlarının bir karışımını sunuyor.

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