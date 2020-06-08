Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük hayatını kaybetti

Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Küçük bugün vefat etti.
KKTC'deki siyasetçiler Küçük'ün ölümü dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında, Süheyla Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.
Akıncı, "Merhumeye Allah'tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük'ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim." açıklamasında bulundu.
Başbakan Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süheyla Küçük'ün ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Tatar, "Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin eski başkanlarından Süheyla Küçük'e Allah’tan rahmet , yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
- "Tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi"
KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yayımladığı taziye mesajında, Süheyla Küçük'ün ölüm haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
"Sayın Süheyla Küçük, mücadele yıllarında Dr. Küçük'ün her zaman yanında olmuş, acılarla dolu olduğu kadar büyük zaferler de içeren tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi." diyen Uluçay, Küçük'ün vefatı sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Süheyla hanım Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin en önemli ismi olan Dr. Küçük ile büyük bedeller ödeyerek bu yolu birlikte yürüyen, toplum yararını ön plana koyabilen sorumluluk sahibi gerçek bir hanımefendiydi." ifadelerine yer verdi.
Özersay, Kıbrıs Türk halkının Süheyla Küçük'ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacağını belirterek, "Ailesinin ve halkımızın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.
Dr. Fazıl Küçük 15 Ocak 1984'te yaşamını yitirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!