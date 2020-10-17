Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü

DHA

Kilis'te düzenlenen zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğinde Doktor Ender Saraç, koronavirüse karşı iyi geleceğini iddia ettiği karışımlarla çay yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise kentte üretilen zeytinyağının tanıtımı için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, zeytinyağı ile kentin katma değerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

"HERKES EVİNDE YAPABİLİR"

Dr. Ender Saraç ise zeytin yaprağı, limon, zahter, sarımsak karışımından elde ettiği ve koronavirüse karşı etkisi olduğunu ifade ettiği çaydan yaptı. Karışım ile elde ettiği çayın tansiyonu düşüreceğini ve koronavirüse karşı koruyacağını belirten Saraç, "Bu çay hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak müthiş bir çay, insülin direncine birebirdir. Aromatik bitkileri demlediğimiz zaman muhakkak üzerini kapatıyoruz. Aromatik yağlar içerisinde kalsın diye, bu çay tansiyonu düşürür, kolesterol düşürür, damar açar, koronavirüse, hatta mantar ve diğer mikroorganizmaların üremisini yavaşlatır. İnsülin direncine iyi gelen, pandemi süresince aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülüdür. İçerisine direnci artırmak için bir parça limon koyuyoruz. Herkes evinde yapabilir” dedi.