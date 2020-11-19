Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler'e hazır mısınız?

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Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde Dr. Ender Saraç, sağlığınız hakkında en doğru bilgileri, en yeni gelişmeleri Show TV ekranlarında sizlere anlatacak. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak yaşadığınız her türlü rahatsızlığı, alanında uzman meslektaşları ve konukları ile masaya yatıracak.

Lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmenin sihirli formülleri de bu programda olacak!

'Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler' çok yakında Show TV'de başlıyor!