Dr. Ağaoğulları'na Genç Bilim Kadını Ödülü

L’Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği kapsamında 20 yıldır bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, kadınların bilime olan katkısını teşvik etmek, genç ve yetenekli bilim kadınlarını taçlandırarak daha fazla tanınmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdi.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ağaoğulları fiziki bilimler alanında aldığı ödülle birlikte 120 bin TL tutarındaki bilimsel araştırma desteğinin de sahibi oldu. Ağaoğulları projesiyle dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 75’ine sahip olan Türkiye’nin, ileri teknoloji bor ürünlerinin kullanım potansiyelini ortaya çıkartıyor. Projeyle Türkiye’nin kendi kaynakları çok daha verimli ve kazançlı hale gelecek.
DOÇ. DR. DUYGU AĞAOĞULLARI KİMDİR?
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 2004, 2006 ve 2014 yıllarında aldı. Lisans eğitimi sırasında Çift Anadal Programı ile Kimya Mühendisliği Bölümü’nü de bitiren Ağaoğulları, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne 2020 yılında Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2021 yılında doçent unvanı aldı, çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda da idari görevler üstlendi.
2021 yılı TÜBA GEBİP Ödülü sahibi olan Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları halen İTÜ Partikül Malzemeler Laboratuvarlarının eş-yürütücülüğünü ve Grafen ve İki Boyutlu Malzemeler Laboratuvarının yürütücülüğünü görevine devam ediyor.
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