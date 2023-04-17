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DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal iftar programında konuştu. Uysal, "Bu iklimde de belki Türk demokrasisinin en zor sınavına doğru ilerliyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz" dedi

Giriş: 17.04.2023 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz
AA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır." dedi.

Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Belediyesinin düzenlediği iftar programına katılan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Uysal, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin herkesi derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini dile getirerek, "Bu iklimde de belki Türk demokrasisinin en zor sınavına doğru ilerliyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin imkan ve kapasitesinin farkında olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Yeter ki namuslu ellerde olsun. Yeter ki bugün ülkenin büyüklüğüne denk siyasi akıl ve kadroyla buluşabilsin. Hepimizin çabası bu milletin refahıdır, bu milletin felahıdır. Bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bulunduğumuz coğrafya her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafya. Bu gerçekten hareketle, varlığımızı her daim münakaşa yapmak isteyenlere karşı her daim uyanık olma ve aklımızın gereğini yapma mecburiyetindeyiz."

Programa, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş, Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, CHP Bolu milletvekili adayları Türker Ateş ve Burak Cop ile belde sakinleri katıldı.

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