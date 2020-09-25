Doya Doya Moda'da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı, bu hafta birinci olacak yarışmacı ve elenecek isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri koltuğuna oturduğu moda yarışmasında, bu haftanın konsepti de belli oldu. Peki, 25 Eylül Cuma günü Doya Doya Moda konsepti ne olarak belirlendi? Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA’DA GÜNÜN KONSEPTİ NE OLARAK BELİRLENDİ?

Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "en yakın arkadaşın nikah şahidi" olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA'DAN KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da bugün haftanın finalinde stüdyoda tansiyon yine yükseldi. Birbirinden farklı renkler ile yeni bölümde podyumu canlandıran yarışmacılar, günün ve haftanın birincisi olmak için kıran kırana mücadele etti. 25 Eylül Cuma günü Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu.

Bu hafta ise büyük bir rekabete sahne olan Doya Doya Moda'da Rabia hem altın kolye hem de bileklik kazanarak haftanın birincisi olmaya hak kazandı.

Haftanın finalinde Nur, Rümeysa ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Nur İşlek oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ

Doya Doya Moda’da bu haftanın birincisi Rabia altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu. Elenen isim olan Nur ise hayallerinin yarışmasına veda etti.