Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. Geçen hafta en düşük puanı alarak elenen yarışmacı Sabiha olmuştu. Doya Doya Moda'ya bu hafta katılan isim belli oldu. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 4 Ocak Pazartesi günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 4 Ocak 2021 puan durumu

DOYA DOYA MODA 4 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 4 Ocak Pazartesi günü yarışmacılar “Sokakta Şık Bir Mekanın Açılışına Gidiyorlar” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 4 Ocak birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 4 OCAK 2021 PUAN DURUMU

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz