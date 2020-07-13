Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor

Büyük ödüllerin belirlendiği, sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın yeni sezonu 13 Temmuz tarihinde ekranlara geliyor. Doya Doya Moda'da 13 Temmuz 2020 tarihli bölümünün fragmanı yayınlandı. İşte Doya Doya Moda'da yeni bölüm tanıtımı...

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!

Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8’de!

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi hergün saat 13.00'da yayınlanacaktır. İşte TV8 yayın akışı...

Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Jüri üyeleri 4 finalist arasından önce 4. olan yarışmacının ismini açıkladı. 144 puan alarak Doya Doya Moda'da 4. olma başarısını elde eden isim Hanzade Nuh oldu. Sonrasında kalan 3 yarışmacıyı podyuma çağıran jüri üyesi ardından da 3. olan ismi açıkladı. Doya Doya Moda'da üçüncü olan isim ise yarışmanın sempatik ismi Su Baher oldu. Ardından nefeslerin tutulduğu ve sonrasında büyük mutluluğun yaşandığı şampiyonun açıklanma anı vardı. Doya Doya Moda kim şampiyon oldu sorusu da bu anda öğrenildi. Doya Doya Moda'da aldığı puanlar sonucu şampiyon olan isim Betül Böçkün oldu. Sündüz Durmaz ise Betül'ün ardından 2. oldu. Betül 1.'lik ödülü olan 50 bin TL'nin sahibi olurken, 2. Sündüz Durmaz 25 bin TL değerinde kolyeye, 3. olan Su Baher ise 10 bin TL değerindeki cep telefonunu sahibi oldu.