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Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda, ekranların yeni moda programı olarak dikkatleri üstüne çekiyor. Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda yarışması...

06.11.2020 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 6 Kasım Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 6 Kasım'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 6 KASIM 2020

6 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında 6 Kasım 2020 Cuma günü haftanın elenen yarışmacısı birazdan haberimizde olacak....

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