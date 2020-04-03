Doya Doya Moda kim elendi? 3 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 20 Mart yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın 20 Mart'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 3 Nisan 2020 tarihli son bölümünde günün konsepti, kırmızı halıydı. Su, Emel, Özde, Sündüz, Sena, Mira, Nadire ve Betül en iyi olmak için yarıştılar.

Jüri üyelerinden en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden isim Sena oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 3 NİSAN 2020

Doya Doya Moda haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan Sündüz oldu.