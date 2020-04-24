Doya Doya Moda kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 24 Nisan Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 24 Nisan'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

24 Nisan 2020 Cuma günü Doya Doya Moda'da en düşük puan alıp yarışmaya veda eden isim Sedanur oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 24 NİSAN 2020

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi olup altın kolyenin sahibi Mira oldu.