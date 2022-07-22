ELENDİ! Doya Doya Moda kim elendi? 22 Temmuz 2022 Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmasında hangi yarışmacı birinci oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da eleme için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz'ın oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalinde kimin eleneceği merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmasında hangi yarışmacı birinci oldu? İşte detaylar...

22 TEMMUZ 2022 DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında elenen ilk elenen ismi 40 puanla Özge Özder oldu.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında jüriden 78 puan ile en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan yarışmacı Tina Özdemir oldu.