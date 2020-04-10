Doya Doya Moda kim elendi? 10 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 10 Nisan yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 10 Nisan 2020 tarihli son bölümünde günün konsepti, yarışmanın 100. bölümüne özel yapılan parti konseptiydi.

Nadire, Sündüz, Emel, Su, Betül, Berfin ve Mira en iyi olmak için yarıştı.

Elemeye kalan Berfin ve Nadire eşit puanda olmaları sebebiyle ikisi de yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 10 NİSAN 2020

Doya Doya Moda haftanın birincisi 30 puanla Sündüz oldu ve altın kolyeyi aldı.