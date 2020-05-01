Doya Doya Moda kim elendi? 1 Mayıs Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 10 Nisan yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın 1 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Emel, Betül, Su, Mira, Sündüz, Hanzade ve Zenan en iyi olmak için yarıştı.

En düşük oyu alan Hanzade, Zenan ve Su eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'da yarışmaya veda eden yarışmacı ise Zenan oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 1 MAYIS 2020

Doya Doya Moda haftanın birincisi Emel oldu ve altın kolyeyi aldı