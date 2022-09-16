Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda 'da bu hafta kim birinci oldu ve kim elendi 16 Eylül 2022?

TV8'in hafta içi her gün saat 13:30'da ekranlara gelen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın finali için artık nefesler tutulmuş durumda. Bugün haftanın kazananı ve eleneni belli olacak. Peki, Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi ve hayallerine veda eden yarışmacısı kimler olacak?

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