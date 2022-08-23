Doya Doya Moda haftanın, günün birincisi kim oldu, puan durumu ne? 23 Ağustos 2022 Doya Doya Moda bu hafta kim elendi, kim gitti?

Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte 23 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu...

Ekranların ilgi gören moda programı Doya Doya Moda hafta içi her gün 15.45'te TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Farklı konseptler ile yarışan yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet hafta ortasında da devam ediyor. Kolye sahibi olmak isteyen yarışmacıların güncel puan durumunu haberimizde paylaştık. İşte 23 Ağustos Salı Doya Doya Moda günün birincisi...

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