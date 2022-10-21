AÇIKLANDI! 21 Ekim Doya Doya Moda bu hafta kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, puan durumu ne?

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'da cuma gününün gelmesiyle haftanın birincisi ve elenen isim merak konusu oldu. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz gibi ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu program hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABONE OL