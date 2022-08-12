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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda'dan kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da hafta finali heyacanı yaşanıyor. Birinci olan yarışmacı kolyenin sahibi oluyor. Peki bu hafta finalinde birinci olan isim kim oldu ve yarışmadan hangi yarışmacı elendi? İşte haberimizin detaylarında...

12.08.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta finali olması nedeniyle Doya Doya Moda'da hangi yarışmacının birinci olduğu hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? İşte ayrıntıları...

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

    Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

  • DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Kimin elendiği belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

  • DOYA DOYA MODA HAFTANIN PUAN TABLOSU?

    Aleyna 15 puan

    Yağmur 9 puan

    Tina 18 puan

    Hülya 17 puan

    Banu 14 puan

    Zeynep 19 puan

    Nihan 13 puan

  • DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

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