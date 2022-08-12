Hafta finali olması nedeniyle Doya Doya Moda'da hangi yarışmacının birinci olduğu hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? İşte ayrıntıları...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.