Doya Doya Moda'da Rabia neden yok, elendi mi? Soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda 5 Kasım tarihli yayınında genç yarışmacı Rabia yer almadı. Gülşah Saraçoğlu'ndan ise açıklama geldi.

DOYA DOYA MODA'DA RABİA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu, Rabia'nın yarışmada yer almamasıyla ilgili, "“Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek, yarın da olmak üzere. “ ifadelerinde bulundu.

DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

Rabia Ağca, Doya Doya Moda'nın 2. sezonuna sürpriz bir şekilde dahil olmuştu. Bir yarışmacının gelmemesi üzerine 7'nci yarışmacı olarak Doya Doya Moda'ya katılmıştı.

Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.