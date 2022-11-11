Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda puan durumu...

Doya Doya Moda'da haftanın son bölümü bugün ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu hafta kolyeyi kazanan isim ve hayallerine veda edip elenecek yarışmacı belli olacak. İşte, Doya Doya Moda'da son duruma dair bilgiler...

ABONE OL