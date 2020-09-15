Doya Doya Moda'da Arzu neden elendi? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'nın 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programında Arzu'nun başına şaşkına çeviren bir olay geldi. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ARZU NEDEN ELENDİ? 14 EYLÜL SON BÖLÜM

Aslen İranlı olan yeni model Arzu Zibaei, ilk gününde kendisine tanınan iki saatlik süre içerisinde alışverişini tamamlayamadığı için podyuma ayakkabısız çıktı. Yarışmacıyı ciddiyetsiz bulan jüri üyelerinin ortak kararıyla Arzu Zibaei diskalifiye edildi. Bu karar ardından Arzu Zibaei ve diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı.