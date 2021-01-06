TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Çeyiz Sergisi" konseptiyle jüri karşısına çıkıyor. Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın her bölümüne televizyon dünyasından bir isim konuk jüri olarak katılıyor. Bugün Suzan Kardeş'in konuk jüri olarak yer alacağı Doya Doya Moda puan durumu ve günün birincisi merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda bugün (6 Ocak) birinci kim oldu? Doya Doya Moda 6 Ocak birincisi ve puan durumu

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 6 OCAK 2021

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA 6 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya günün birincisi belli olunca haberimizde yer alacak.