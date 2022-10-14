TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yarışması Doya Doya Moda'da yeni bir bölüm için daha geri sayım başladı. Yarışmanın sevenleri, bugünkü bölüm öncesi son puan durumu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, bugün Doya Doya Moda'da birinci kim oldu ve puan durumu nasıl oluştu?