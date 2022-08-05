Doya Doya Moda haftanın son günü puan durumu sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı, kim elendi? İşte kolyenin sahibi o isim...