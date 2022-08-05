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Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kim elendi? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda haftanın son gününde birinci kim oldu ve kim elendi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Belirlenen konsept ile yarışacak isimler kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Peki, Doya Doya Moda haftanın finalinde kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda'nın elenen ismi ve puan durumu...

05.08.2022 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doya Doya Moda haftanın son günü puan durumu sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı, kim elendi? İşte kolyenin sahibi o isim...

  • DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

  • DOYA DOYA MODA ELENEN KİM OLDU?

    Doya Doya Moda hafta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

    DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Tina

    Banu

    Hülya

    Pınar

    Aleyna

    Zeynep

    Nihan

  • DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ 2022

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

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