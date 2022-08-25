Doya Doya Moda birincisi kim oldu ve kim elendi? 25 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu nasıl, bugün kim kazandı?

Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kim elendi? 25 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan bugün devam ediyor. Elemeye kısa bir süre kala birinci ve puan durumu merak konusu olmuş durumda. Peki, 25 Ağustos bugün kim birinci oldu? İşte, merak edilen ayrıntılar...

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