Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı programda bugün 4 finalist ”Doya Doya Moda Finalistiyim" konseptiyle podyuma çıktı. İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR FİNALİSTLERİ KİM?

Doya Doya Moda All Star yarışmasının 8 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümünde Emel Başkan ve Su Baher yarışmaya veda etti. İşte finalistler:

Birben Coşkun

Rabia Ağca

Ferdanur Başaran

Özde Karacan

DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM?

Sene boyunca ilgiyle izlenen yarışma programının finalinde bir isim Doya Doya Moda All Star şampiyonu olacak ve 50 bin TL’lik büyük ödülü kazanacak. Doya Doya Moda All Star şampiyonu Özde Karacan oldu.