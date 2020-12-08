Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni hafta heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 8 Aralık Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 8 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 8 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 8 Aralık Salı günü yarışmacılar “Kız Kardeşinin Nişanına Gidiyorlar” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 8 Aralık birincisi henüz belli olmadı.

8 ARALIK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Sabiha:

Ceren:

Rabia:

Birben:

Tuğba:

Bahar:

Özde: