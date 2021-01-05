Doya Doya Moda'da yeni haftanın ikinci konsepti belli oldu. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 5 Ocak Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 5 Ocak 2021 puan durumu

DOYA DOYA MODA 5 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 5 Ocak Salı günü yarışmacılar “Benim Modam” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 5 Ocak birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 5 OCAK 2021 PUAN DURUMU

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Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz