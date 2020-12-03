Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 3 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Kendi Stilini Göster” konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda programında 3 Aralık Perşembe gününün birincisi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA 3 ARALIK PUAN DURUMU

Sabiha:

Birben:

Bahar:

Özde:

Aleyna:

Rabia:

Ceren: