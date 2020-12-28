Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. 25 Aralık Cuma günü yayınlanan son bölümde Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılacağını açıklamıştı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 28 Aralık Pazartesi günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 28 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 28 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta, yeni dijital yayın platformu Exxen'de başlayacak bir programı olduğu için Doya Doya Moda'dan ayrıldığını açıklayan Kemal Doğulu, 25 Aralık Cuma günü yarışmadan kimsenin elenmeyeceğini söylemişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 28 Aralık Pazartesi günü yarışmacılar “Yırtmaç Şıklığı” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 28 Aralık birincisi henüz belli olmadı.

28 ARALIK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül