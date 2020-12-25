Doya Doya Moda'da yeni haftanın birincisi bugün belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma günü birincisi kim? Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma günü kim elendi? İşte Doya Doya Moda 25 Aralık puan durumu ve haftanın birincisi

DOYA DOYA MODA 25 ARALIK BİRİNCİSİ KİM, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma günü yarışmacılar "Ben Senim” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 25 Aralık birincisi ve haftanın birincisi henüz belli olmadı.

25 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül