Doya doya gülmeye hazır olun

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Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor

HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', her cumartesi saat 20.00'de BKM’nin yapımcılığında ekranlara yansıyor.

'Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

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