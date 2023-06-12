Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun

Giriş: 12.06.2023 - 23:10 | Güncelleme: ABONE OL
'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun
Doya doya gülmeye hazır olun
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor

HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', her cumartesi saat 20.00'de BKM’nin yapımcılığında ekranlara yansıyor.

'Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

İzlemek için tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Kahkaha tufanına hazır olun!
Kahkaha tufanına hazır olun!
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Bakan Varank, 'Güldür Güldür Show'u seyretti
Bakan Varank, 'Güldür Güldür Show'u seyretti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.