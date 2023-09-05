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        Haberler Spor Diğer Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar masa tenisinden geldi - Diğer Haberleri

        Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar masa tenisinden geldi

        İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların ilk madalyaları, bir gümüş bir de bronz ile masa tenisinden geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:53 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:53
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        Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalya
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        Padova kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan masa tenisinde kadınlarda Merve Peker ve Benay Balcı ikilisi ile erkeklerde Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal çifti, takım müsabakalarında mücadele etti.

        Merve Peker ve Benay Balcı ikilisi gümüş madalya kazanırken, Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal çifti bronz madalya elde etti.

        Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Fatma Yütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şampiyonada bugün kadın takımımızla ev sahibi İtalya ile finalde karşılaştık, maalesef yenilerek gümüş madalya kazandık. Ülkemize hayırlı olsun. Yarın müsabakalarımız çiftler ve karışıkta devam edecek. İnşallah o müsabakalarda altın madalya kazanabilmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Milli takımın bir diğer antrenörü Kemal Yaşkafa ise "Padova'da erkek masa tenisi ekibi olarak İtalya ile finale çıkma maçı yaptık, talihsiz bir şekilde kaybettik ve bronz madalya kazandık. Yarın çiftler ve karışık kategorilerinde tekrardan madalya mücadelesi vereceğiz. Ülkemiz için en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Milli sporculardan Merve Peker, "Çok mutluyum, inşallah yarınki müsabakalarda da madalya kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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