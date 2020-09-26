Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı

AA

İnsan vücudunda 46 olan kromozom sayısının 47 olmasıyla meydana gelen genetik bir farklılık olan down sendromu ile dünyaya gelen 19 yaşındaki Berkay Orak, geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2019-YKS) yanlışlıkla bütün sorulara işaretleme yapınca baraj puanını geçememiş ve üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılamamıştı.

Ailesinin desteğiyle 11 yaşında yüzme ve koşu gibi spor dallarıyla ilgilenmeye başlayan, lisanslı yüzücü olarak çok sayıda madalyası bulunan Orak, iki yıldır verdiği mücadele sonunda YKS'de baraj puanını geçmeyi başardı.

Bunun üzerine Ankara'daki bazı üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan fakat sınavlarda herhangi bir engel durumu bulunmayan gençlerle aynı kıstaslara tabi tutulması nedeniyle başarılı olamayan Orak, yılmadı ve sonunda bu çabasının karşılığını aldı.

Down sendromlu lisanslı sporcu, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümünü kazandı.

- "Darısı diğer arkadaşlarıma"

Hep hayalini kurduğu antrenörlük eğitimini alabilecek olmanın mutluluğunu yaşayan Orak, koşu yolundaki antrenmanı esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin yanı sıra koştuğunu, tenis ve boksla ilgilendiğini anlattı.

Orak, duygularını, "Üniversiteyi kazandım, çok mutlu oldum. İleride antrenör olmak istiyorum. Darısı diğer arkadaşlarıma." sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan FİFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da Orak'ın antrenmanına eşlik ederek, üniforma ile sarı ve kırmızı kart hediye etti.

- "Günlerdir sevincimden uyuyamıyorum"

Öğretmen olan ve zihinsel engelli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yürütün anne Sevinç Orak ise oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Aile olarak senelerce iğneyle kuyu kazıdıklarının ve sonunda bunun karşılığını gördüklerinin altını çizen Orak, "Anne baba olarak o kadar mutluyuz ki. Günlerdir sevincimden uyuyamıyorum, 'Benim oğlum üniversiteli' diyorum. İlkokuldan liseye kadar öyle büyük bir savaş verdik ki. Yılmadık, mücadele ettik. Engelli çocuğu olan ailelere de seslenmek istiyorum, lütfen yılmayın, mücadele edin, savaşın, başaracaksınız." diye konuştu.

Berkay'ın anasınıfından liseye kadar kaynaştırma öğrencisi olarak okuduğunu anlatan Orak, oğlunun YKS'de temel puanı alabilmesi sonrasında üniversitelerin özel yetenek sınavlarına başvuru hakkını elde ettiğini söyledi.

Ankara'da 4 büyük üniversiteye başvurduklarını fakat diğer öğrencilere uygulanan kriterlerin down sendromlu oğluna da uygulanması sebebiyle buralarda başarı gösteremediğini dile getiren Orak, "Fakat oğlum en sonunda Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne giriş hakkı kazandı. Oğluma bu şansı tanıyan üniversite rektörlüğüne, dekanına ve bütün öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Özel gereksinimli çocukların sınav kriterlerinin farklı olması gerekiyor"

Hem oğlunun hem de diğer özel gereksinimli gençlerin üniversiteye girişte yaşadığı sıkıntılara da işaret eden Orak, şunları söyledi:

"Bizim çocuklarımız anasınıfından liseye kadar müfredatın sadece kendilerine uygulanan BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) kadarından sorumlu iken üniversite sınavlarında bütün müfredattan sorumlu oluyorlar. Bu onların üniversite hayallerinin önünde çok büyük bir engel. Birçoğu üniversiteye gitme hakkını kazanamıyor."

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı karar kapsamında özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlarda üniversitelerin kontenjanlarının belli bir bölümünü engelli öğrencilere ayırması gerektiğine dikkati çeken anne Orak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerin özel yetenekle öğrenci alan bölümlerinde engelli gençler için kontenjan var fakat uygulamada yetenek sınavlarında tüm çocuklara uygulanan kriterlerin aynısı özel gereksinimli çocuklara da uygulanıyor. Örneğin 30 metreyi 5 saniyede koşması isteniyor. Özel çocukların bunu aşması çok zor, bu adil değil. Özel gereksinimli çocukların sınav kriterlerinin farklı olması gerekiyor. Üniversiteler 'bu kriterlere uyarsa çocuğunuzu alırım olmazsa yerinize normal öğrenci alırım' diyorlar. O zaman zaten hiç şansımız kalmıyor. Özel çocukları olan aileler olarak YÖK'ten talebimiz; lütfen üniversite sınavlarından itibaren bizim çocuklarımıza uygun bir düzenleme yapılsın. Özel yetenek sınavlarında ise özel gereksinimli çocuklara göre sınav kriterlerinin üniversiteler tarafından uygulanması sağlanmalı."