Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve kentteki STK'ların desteğiyle Antakya Şehir Kulübü'nde düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Nesrin Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Nesrin’in hayaline ortak olmak için geceye katılan davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, down sendromlu gençlerin Zeybek oyunu ise büyük beğeniyle izlendi.

Gecede gazetecilere açıklama yapan Nesrin Aşık'ın ablası Zerrin Aşık, kardeşinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olan, temiz kalpli ve içten duyguları olan birisi olduğunu söyledi. DHA'nın haberine göre; 3 yıl önce annelerini kaybettiklerini belirten abla Aşık, kendisine emanet olan Nesrin'e her zaman destek olduğunu ifade etti.

Kardeşinin daima gelin olma hayalleri kurduğunu aktaran Aşık, Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz dedi.

Geceden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.