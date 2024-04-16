Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti

        Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti

        Edirne'de bir kişi, engelli gencin parasını ve cep telefonunu gasp etti. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsız 'engel' dinlemedi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

        Oğuzhan A'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı. Engelli gencin polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gasp
        #hırsızlık
        #edirne
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Habertürk Anasayfa