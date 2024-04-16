Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti
Edirne'de bir kişi, engelli gencin parasını ve cep telefonunu gasp etti. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne'de 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.
Oğuzhan A'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı. Engelli gencin polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.