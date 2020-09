Down sendromlu çocukların su altı heyecanı

AA

İzmir'de 3 yıl önce hem down ve hem de turner sendromu ile dünyaya gelen Defne Ciğeroğlu ile ailesinin öyküsü, aynı durumdaki diğer çocuklar için umut oldu.

Aynı anda 2 kromozomal hastalıkla doğan ender çocuklardan biri olan Defne'nin kas gelişimi için doktorlar havuz eğitimi önerdi.

Kalp, böbrek ve iskelet sisteminde rahatsızlıklara yol açan ve zihinsel geriliğe neden olan sendromların sonuçlarıyla mücadele eden aile, Defne'nin havuzdaki gelişimini görünce tüm çocuklara hizmet verecek bir merkez kurmaya karar verdi.

Gaziemir ilçesindeki merkezin havuzunda kısa sürede 15'i özel gereksinimli olmak üzere, 30 çocuk eğitim almaya başladı.

Down sendromlu çocukların eğitimi sırasındaki görüntüleri, kromozom farklılığı gözetmeden tüm çocukların suyun altında yaşadığı heyecan ve mutluluğun ortak olduğunu gösterdi.

- "Karada yapamadığı hareketleri suda yapabiliyor"

Defne'nin annesi Asiye Ciğeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının sırt ve kol kaslarındaki güçsüzlüğe şifa olabilecek çözümler aradıklarını, havuz eğitiminin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Yüzme eğitmenliği eğitimi alan Ciğeroğlu, kızının havuzda daha rahat ettiğini, kaslarını güçlendirdiğini belirterek aldığı komutlarla zihinsel becerilerini de geliştirdiğini aktardı.

Suyun iyileştirici etkisini diğer özel gereksinimli çocukların da hissetmesini istediklerini ve ailelerinin yaşamlarına kolaylık getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ciğeroğlu, "Sadece down ya da turner sendromlu çocuklar değil, karada hareket edemeyen serebral palsi hastası bir çocuğun sudaki mutluluğuna, başarısına tanıklık ettik. İki sendromlu Defne de karada yapamadığı hareketleri suda yapabiliyor. Çocuklarımızın havuzda ve suyun altındaki mutlulukları da görmeye değer." dedi.

Marka kurucusu ve yüzme eğitmeni Yasemin Doreen Doğurga ise merkezdeki havuzları özel tasarladıklarını, doğru tekniklerle özel gereksinimli çocuklara yüzmenin temellerini ve su güvenliğini öğrettiklerini kaydetti.

- Ailesi yüzmeyi öğrenen Eymen ile gurur duyuyor

Down sendromlu 3 yaşındaki Eymen'in babası Mehmet Ali Küçük de oğlunun yüzme konusundaki başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Eymen'in özellikle suda çok mutlu bir çocuk olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Eymen dünyaya gelmeden önce çok heyecanlıydık. Down sendromlu olduğunu bilmiyorduk. Gelince daha heyecan duyduk. Onunla her şey değişti. O çok özel bir çocuk, herkes de bunun farkında. Eymen'in başarıları bizi çok mutlu ediyor. Yüzme konusunda büyük ilerleme kaydetti. Yüzmeyi de suyu da çok sevdi. İçine kapalı bir çocuktu ama yüzmeye başladıktan sonra kıpır kıpır oldu. Havuzda en çok ellerini çırpmayı ve dalmayı seviyor. Bu da bizi her şeyden çok mutlu ediyor."